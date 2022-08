Ipec: Castro lidera no RJ com 26% e Freixo tem 19%

Apoie o 247

247 - Pesquisa Ipec divulgada na noite desta terça-feira (30) para o governo do Rio de Janeiro mostra Claudio Castro (PL) liderando as intenções de voto no primeiro turno. Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 15 de agosto, Castro subiu cinco pontos percentuais.

Confira os números:

Cláudio Castro (PL): foi de 21% para 26%

Marcelo Freixo (PSB): foi de 17% para 19%

Rodrigo Neves (PDT): foi de 5% para 6%

Cyro Garcia (PSTU): foi de 3% para 4%

Juliete Pantoja (UP): se manteve com 3%

Eduardo Serra (PCB): foi de 3% para 2%

Wilson Witzel (PMB): foi de 4% para 2%

Paulo Ganime (Novo): foi de 1% para 2%

Luiz Eugênio (PCO): foi 0% para 1%

Brancos e nulos: foi de 26% para 19%

Não sabe/Não respondeu: foi de 15% para 16%

Confira a simulação de segundo turno entre Castro e Freixo:

Cláudio Castro (PL): 38%

Marcelo Freixo (PSB): 35%

Brancos e Nulos: 17%

Não sabe/não respondeu: 11%

A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 27 e 29 de agosto em 37 cidades fluminenses. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

