Haddad lidera em São Paulo com 32%, mostra Ipec

Candidato de Jair Bolsonaro, Tarcísio Freitas aparece em segundo com 17% e Rodrigo Garcia vem em terceiro com 10% edit

247 - O ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad (PT) lidera a disputa pelo Governo de São Paulo, segundo pesquisa do Ipec divulgada nesta terça-feira, 30, encomendada pela Globo. Haddad é o preferido de 32% dos entrevistados.

Ele é seguido pelo candidato de Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro Tarcísio Freitas, com 17%. Em seguida aparecem o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), com 10%; Carol Vigliar (UP), com 2%; Vinícius Poit (Novo), Gabriel Colombo (PCB), Altino Junior (PSTU), Elvis Cezar (PDT) e Antonio Jorge (DC), com 1%; e Edson Dorta (PCO), com 0%.

Brancos e nulos somam 15%, enquanto 20% dos eleitores paulistas estão indecisos.

2º turno

Cenário 1 - Haddad x Tarcísio; resposta estimulada e única:

Fernando Haddad (PT): 47%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 31%

Brancos e nulos: 12%

Não sabe: 10%

Cenário 2 - Haddad x Rodrigo; resposta estimulada e única:

Fernando Haddad (PT): 45%

Rodrigo Garcia(PSDB): 29%

Brancos e nulos: 16%

Não sabe: 10%

A pesquisa ouviu 1.504 pessoas entre os dias 27 e 29 de agosto em 65 municípios paulistas e tem margem de erro de três pontos percentuais, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00761/2022.

