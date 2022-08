Ipec: Lula oscila para baixo em SP e para cima em MG; Bolsonaro se estabiliza

Apoie o 247

247 - As pesquisas do Instituto Ipec em quatro estados e no Distrito Federal, divulgadas nesta terça-feira (30) pela TV Globo, mostraram que, na comparação com o levantamento anterior, de 15 de agosto, o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve três pontos a menos em São Paulo (de 43% para 40%), maior colégio eleitoral do Brasil, e três a mais entre os eleitores de Minas Gerais (de 42% para 45%), segundo maior colégio eleitoral do País.

Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado nas pesquisas, ficou estável em São Paulo (com os mesmos 31%), aumentou um ponto m Minas Gerais (de 29% para 30%).

As variações dos dois candidatos ficaram dentro da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

