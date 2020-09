Jandira sobre anistia a dívida de igrejas: “Votei com a orientação da bancada”

247 - A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) disse que votou pelo perdão das dívidas de igrejas por causa da orientação da bancada do seu partido. O valor das anistias é cerca de R$ 1 bilhão.

"Venho sendo questionada pelo voto na emenda que anistiou a dívida de igrejas. Esta matéria jamais seria de minha iniciativa pois tenho posição contrária, mas independente de minha opinião, votei de acordo com a orientação da bancada, q é praxe nas decisões do PCdoB no Parlamento", escreveu a parlamentar no Twitter.

"Para o PCdoB, a ação fiscal do Estado deve estar dirigida ao combate à fraude e ser direcionada prioritariamente aos grandes sonegadores, às pessoas físicas detentoras de grande patrimônio e não mirar ações sociais realizadas por instituições religiosas", acrescentou.

Venho sendo questionada pelo voto na emenda que anistiou a dívida de igrejas. Esta matéria jamais seria de minha iniciativa pois tenho posição contrária, mas independente de minha opinião, votei de acordo com a orientação da bancada, q é praxe nas decisões do PCdoB no Parlamento. pic.twitter.com/cWXQiVANFW — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) September 8, 2020

Para o PCdoB, a ação fiscal do Estado deve estar dirigida ao combate à fraude e ser direcionada prioritariamente aos grandes sonegadores, às pessoas físicas detentoras de grande patrimônio e não mirar ações sociais realizadas por instituições religiosas. — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) September 9, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.