Jilmar Tatto vence prévias e será o candidato a prefeito de SP pelo PT

247 - Numa convenção realizada de forma online neste sábado 16, o Partido dos Trabalhadores confirmou o nome de Jilmar Tatto como candidato da legenda a prefeito de São Paulo na eleição deste ano.

A disputa interna foi restrita a um universo de 615 delegados. O ex-secretário de Transportes e ex-deputado estadual venceu a prévia contra o deputado federal e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha com uma diferença de apenas 15 votos (312 de Tatto contra 297 de Padilha).

O plano inicial era que a escolha fosse feita apenas pelos integrantes do diretório municipal do PT, mas depois ficou decidido que seriam incluídos dirigentes zonais e setoriais, aumentando o eleitorado para as 615 pessoas com direito a voto.

“Agradeço de coração todo o apoio e carinho de todos e todas. Vamos junto com o companheiro Jilmar Tatto unir a esquerda e combater a extrema direita em São Paulo. Prossigo como deputado federal na luta e em apoio a todos nossos candidatos de SP e do Brasil”, agradeceu Padilha no Twitter.

A escolha de Jilmar Tatto, para candidato a prefeito do PT SPaulo, pelo colégio restrito de 615 delegados era esperada. Só não se previa que seria por uma diferença de apenas 15 votos. Vai ter que trabalhar muito pra conseguir o apoio da maioria da militância que não pode votar. — Carlos Zarattini (@CarlosZarattini) May 16, 2020

