Jovem com suástica no braço invade escola no interior de SP com arsenal explosivo

O atentado do neonazista ocorreu na Escola Estadual Professor Antonio Sproesser, em Monte Mor, São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma tentativa de atentado com bomba caseira em uma escola de Monte Mor (SP) mobilizou as polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (13). Um jovem vestido de preto, uma machadinha e suástica no braço foi detido. Houve duas explosões, mas ninguém se feriu.

O ocorrido foi na Escola Estadual Professor Antonio Sproesser, onde também funciona a Escola Municipal Vista Alegre. Ainda não se sabe qual a ligação do rapaz com o colégio, informa reportagem de Patrícia Teixeira e Helen Saccon, no portal G1.

Garrafas amarradas e cheias de combustível e pregos foram apreendidas. Secretário de Segurança da cidade, Anderson Palmieri disse à reportagem no local que o rapaz não conseguiu entrar na escola, mas chegou a jogar bombas caseiras na entrada da instituição.

O jovem, que foi imediatamente detido, teria usado o carro da família para ir até a escola, e atirado ao menos quatro bombas na instituição. Não houve danos significativos no prédio, disse a prefeitura.

Policiais militares do Batalhão de Ações Especiais (Baep) foram para o local no início desta manhã. Ambulâncias também foram acionadas. Em nota, a prefeitura disse que a situação foi contida e que os alunos foram dispensados.

"Não houve feridos e o indivíduo foi capturado e encaminhado para delegacia.", disse a administração municipal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.