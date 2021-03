Justiça manda retirar tornozeleira eletrônica de Fabrício Queiroz

Decisão do desembargador foi uma consequência da revogação da prisão domiciliar de Queiroz e de sua esposa, Márcia Aguiar edit

Metrópoles - O desembargador Milton Fernandes de Souza, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou, na noite da quinta-feira (18/3), a retirada das tornozeleiras eletrônicas do ex-assessor Fabrício Queiroz e de sua esposa, Márcia Aguiar.

A ordem do desembargador foi uma consequência da revogação da prisão domiciliar, determinada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta semana, e referendada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

