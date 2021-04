Leilão da Cedae arrecada R$ 22,6 bilhões por 3 blocos

Em aproximadamente uma hora e meia de leilão, os três blocos mais valiosos da companhia já tinham sido arrematados com ágio superior a 100% do valor inicial edit

Agenda do Poder - O leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), nesta sexta-feira (30) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), arrecadou R$ 22,6 bilhões com a venda de três dos quatro blocos ofertados. A venda superou a expectativa de arrecadação inicial que era de R$ 10,6 bilhões .



Em aproximadamente uma hora e meia de leilão, os três blocos mais valiosos da companhia já tinham sido arrematados com ágio superior a 100% do valor inicial.



O ágio é o valor adicional ao mínimo que era exigido no edital do leilão. O bloco mais barato, que reúne bairros da Zona Oeste da cidade e seis municípios, não foi vendido.



Confira o resultado final do leilão de concessão da Cedae:



Bloco 1 – arrematado pelo Consórcio Aegea por R$ 8,2 bilhões – ágio de 103,13%

Bloco 2 – arrematado pelo Consórcio Iguá por R$ 7,286 bilhões - ágio de 129,68%

Bloco 4 - arrematado pelo Consórcio Aegea pelo valor de R$ 7,203 bilhões - ágio de 187,75%

Bloco 3 – sem vencedor – a única proposta havia sido apresentada pelo Aegea, que optou por retirá-la antes que fosse aberta, o que lhe foi permitido já que havia arrematado o bloco leiloado antes dele, o 4.





Logo após o encerramento do leilão, o governador em exercício disse que o leilão foi "um importante recado para quem deseja investir no Rio de Janeiro".



Castro destacou que o certame foi realizado na data prevista, se referindo às diversas tentativas judiciais e legislativas para suspender a disputa. "Isso é segurança jurídica", enfatizou.



“Esse leilão é um marco para o estado do Rio de Janeiro e nos dá esperança para um futuro melhor para o nosso povo”, declarou Castro.

