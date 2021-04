Aegea arremata primeiro bloco de leilão que privatiza a Cedae por R$ 8,2 bilhões

O grupo Aegea Saneamento pagará R$ 8,2 bilhões, ágio de 103,13%, para prestar os serviços em 18 municípios do estado e na zona sul da capital. A proposta privatiza a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae) edit

247 - O consórcio liderado pela Aegea Saneamento venceu o primeiro bloco licitado no leilão de concessões da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) nesta sexta (30). O grupo pagará R$ 8,2 bilhões, ágio de 103,13%, para prestar os serviços em 18 municípios do estado e na zona sul da capital.

A concessão atenderá uma população de 2,8 milhões de pessoas. Estão previstos investimentos de R$ 8,3 bilhões na universalização dos serviços, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

O leilão da Cedae prevê investimentos de R$ 30 bilhões em serviços de água e esgoto em 35 municípios, com uma população de 13 milhões de habitantes.

