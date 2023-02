Litoral de São Paulo contabiliza 48 mortes e espera mais chuva para esta quarta-feira

Uma nova frente fria se aproxima da região e favorece a formação de nuvens carregadas. Com isso, voltam as condições para pancadas de chuva moderadas e fortes edit

Apoie o 247

ICL

Do portal do governo de São Paulo - A Sabesp recuperou os sistemas de água de todos os bairros, atendidos pela Companhia, em São Sebastião. De acordo com as equipes técnicas, os serviços foram restabelecidos inclusive em Boiçucanga, um dos bairros mais atingidos, que está com o abastecimento retornando de forma gradual para a população.

A Sabesp continua na região ampliando o atendimento direto aos moradores, dando assistência com distribuição de copos de água e disponibilizando caminhões-tanque – mesmo em bairros não atendidos pela Companhia como Camburi, Camburizinho, Baleia e Sahy.

Ainda que os sistemas estejam recuperados, a Sabesp continua com o alerta para uso consciente da água por toda a população.

Estradas

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) liberou parcialmente o tráfego em diversos pontos que antes estavam totalmente obstruídos na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no trecho entre São Sebastião e Ubatuba.

A subida da serra pode ser feita pelo Sistema Anchieta-Imigrantes ou Rodovia dos Tamoios, a depender do ponto na Rio-Santos (SP-055) onde o motorista se encontra. Caso esteja na altura da Praia de Juquehy (km 176), sentido Bertioga, a rota alternativa é somente o Sistema Anchieta-Imigrantes. Para o motorista que estiver do outro lado da interrupção total da SP-055, no km 174, a rota alternativa é somente a Rodovia dos Tamoios.

Neste momento, as seguintes rodovias administradas pelo DER estão com pontos de interdição total e parcial:

Total

RIO-SANTOS (SP-055)Km 174+500 – queda de barreira (Praia Preta)



Mogi-Bertioga (SP-098)A Rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim.

Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido à erosão.

Nesta terça-feira (21), uma equipe do DER iniciou os serviços de recuperação no local. Saiba mais em https://bit.ly/3XRgqLZ



Parcial

RIO-SANTOS (SP-055)Km 061 – queda de barreira (Praia do Lamberto);

Km 066 – queda de barreira (Praia de Fortaleza);

Km 084 – queda de árvore (Praia Tabatinga);

Km 087– queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha);

Km 096 – queda de barreira (Praia Massaguaçu);

Km 116 – queda de barreira (Praia da Cigarra);

Km 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Toque Toque);

Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque);

Km 142 – queda de barreira e árvores (Praia Toque Toque);

Km 157 ao 162 – queda de barreira (Praia de Maresias);

Km 164 – queda de barreira (Praia de Boiçucanga);

Km 180 – queda de árvore (Praia Preta);

Km 188 – erosão (Praia de Boracéia);

Km 189 – erosão (Praia de Boracéia).



Km 066 – queda de barreira (Praia de Fortaleza); Km 084 – queda de árvore (Praia Tabatinga); Km 087– queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha); Km 096 – queda de barreira (Praia Massaguaçu); Km 116 – queda de barreira (Praia da Cigarra); Km 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Toque Toque); Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque); Km 142 – queda de barreira e árvores (Praia Toque Toque); Km 157 ao 162 – queda de barreira (Praia de Maresias); Km 164 – queda de barreira (Praia de Boiçucanga); Km 180 – queda de árvore (Praia Preta); Km 188 – erosão (Praia de Boracéia); Km 189 – erosão (Praia de Boracéia). Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)Km 11 – queda de barreira;

Km 13 – queda de barreira;

Km 58 – queda de barreira.



Travessia São Sebastião/Ilhabela

O Departamento Hidroviário (DH) informa que a travessia de balsa São Sebastião/Ilhabela foi completamente restabelecida nesta terça-feira (21), após ser parcialmente suspensa entre 12h50 e 14h. O motivo da suspensão foi dar maior celeridade ao fluxo de veículos na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no sentido São Sebastião-São Paulo.

Para conferir as condições das travessias administradas pelo Governo de SP, acesse o site do Departamento Hidroviário (http://www.dh.sp.gov.br/travessias/) ou o aplicativo do DH, disponível gratuitamente nos sistemas iOS e Android.

Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA)

Equipes do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) prestam apoio na região. Grupos de trabalho estão nos municípios de São Sebastião e Caraguatatuba para auxiliar no socorro às vítimas.

Rodovias Concessionadas

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa que as principais rodovias que dão acesso ao litoral paulista (Sistema Anchieta-Imigrantes e Rodovia dos Tamoios) e ao interior do Estado de São Paulo não apresentam congestionamentos na manhã desta quarta-feira (22).

Rodovia dos Tamoios – Tráfego normal, sem congestionamentos.

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) – Ocorreu um incêndio em um veículo de passeio na altura do km 48 da Rodovia Imigrantes (SP-160), sentido norte, por volta das 7h20. Chegou a haver interdição da pista para atendimento da ocorrência. Há lentidão entre os km 54 e 48, sentido Capital. O tráfego está normal na Rodovia Anchieta (SP 150). O SAI está em Operação Normal (5X5).

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares -Tráfego normal, sem congestionamentos.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes – Tráfego normal, sem congestionamentos.

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto

A rodovia Ayrton Senna, sentido capital, os motoristas encontram lentidão do km 23 ao km 18, pelo alto fluxo de veículos. Boas condições de tráfego nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Hélio Smidt e no trecho da rodovia dos Tamoios sob concessão da Ecopistas – entre o km 4,5 e o km 11,5 (região de São José dos Campos).

Identificação das vítimas

Até o momento, 48 óbitos foram confirmados, sendo 47 em São Sebastião e um em Ubatuba. Equipes do município de São Sebastião com psicólogas e assistentes sociais fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas. Vinte e seis corpos (26) já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 10 homens adultos, nove mulheres adultas e sete crianças.

Atualmente, as forças de segurança e A prioridade segue no socorro às vítimas e no fornecimento aos mais de 1.730 desalojados e 766 desabrigados em todo Estado.

Mauá – Um deslizamento de terra na Rua Júlio Antônio Condé, Jd. Zaíra atingiu a residência e vitimou uma pessoa.

Atendimento médico

A Secretaria de Estado da Saúde informa que 28 adultos e seis crianças vítimas das chuvas foram atendidas, até o momento, no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN). Deste total, 10 estão em estado grave e 18 estáveis. Outros dois pacientes já receberam alta hospitalar e outras duas, uma grávida e uma puérpera, foram transferidas para o Hospital Stella Maris. Nesta terça-feira (21), duas crianças, ambas de oito anos, foram transferidas ao Hospital Regional de São José dos Campos.

Desde domingo, as unidades de Saúde do Estado no Litoral Norte estão em alerta para receber os possíveis feridos do desastre que atingiu a região. Outras unidades de saúde da Baixada Santista, Alto Tietê e da Capital também estão aptas a receber os feridos. A SES acrescenta que todos os pacientes atendidos no HRLN tiveram os familiares localizados pela assistência social da unidade.

Além de reforçar o atendimento, a SES-SP encaminhou um conjunto de insumos ao atendimento às vítimas desse desastre. Foram encaminhadas, 7,4 mil insulinas humana e 20 mil agulhas para insulinas, 36 ampolas de soro antiofídico para cobras, 5 mil frascos de hipoclorito de sódio, 940 bolsas de glicose, 900 bolsas de soro, 180 kits intravenosos, 30 kits de sutura, 30 talas para imobilização, além de sedativos e outros medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, entre outros

Doações

O Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil encaminharam até a noite de ontem (21), 37,5 toneladas de doações para as vítimas da chuva no litoral norte paulista. Ao todo, nove veículos foram abastecidos de doações nestas segunda e terça para as cidades de Guarujá, Bertioga, Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião

Entre os principais donativos arrecados estão água mineral, produtos de higiene e limpeza, colchões, alimentos e roupas. As duas contas bancárias disponibilizadas pelo Fundo Social para compra de cestas básicas e cobertores registraram 1.539 doações com valor total de R$ 193.138,10.

Os interessados em doar podem levar os insumos no depósito do Fussp, localizado na avenida Marechal Mário Guedes, 301, no Jaguaré, zona oeste da capital paulista, entre 8h e 17h. Para aqueles que quiserem fazer doações em dinheiro as contas são as seguintes:

Banco do Brasil – Agência nº 1897-X. C/C nº 19.490-5 e C/C 19.771-8

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98 ( O CNPJ também é a chave PIX)

Também é possível entregar donativos nas estações do Metrô e CPTM e terminais da EMTU. Ao todo, são 193 pontos de arrecadação em estações e terminais do sistema do transporte metropolitano.

Previsão do tempo

A quarta-feira (22) começa com sol entre nuvens no Litoral Norte e as temperaturas sobem rápido. A partir do final da manhã, a aproximação de uma nova frente fria favorece a formação de nuvens carregadas sobre a região, com isso voltam as condições para pancadas de chuva moderadas e fortes, que podem ocorrer de forma intermitente até o início da noite.

São Sebastião – Pancadas de chuva (30mm). Temperatura: 23°C/29°C.

Ubatuba – Pancadas de chuva (25mm). Temperatura: 22°C/30°C.

Caraguatatuba – Pancadas de chuva (25mm). Temperatura: 22°C/30°C.

Ilhabela – Pancadas de chuva (25mm). Temperatura: 23°C/30°C.

Guarujá – Pancadas de chuva (40mm). Temperatura: 23°C/29°C.

Bertioga 22-02- Pancadas de chuva (35mm). Temperatura: 22°C/29°C. Vento: 35 km/h.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.