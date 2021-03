“Lockdown é doloroso e penaliza setores que já estão penalizados, mas dá resultado”, afirma Edinho Silva, prefeito de Araraquara

A cidade do interior paulista adotou um lockdown rígido e viu o número de casos de Covid-19 por semana cair 57% e de óbitos por semana cair 40%, além da quantidade de contaminados pelo coronavírus ter sido reduzida em 71%, de acordo com o prefeito petista. Assista na TV 247 edit

247 - O prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), relatou à TV 247 os resultados do rígido lockdown imposto pela prefeitura na cidade, que chegou a fechar supermercados e até mesmo suspender o funcionamento do transporte público.

O prefeito ressaltou que a medida não é confortável nem para os trabalhadores e nem para o poder público, mas é a única alternativa para conter o avanço da pandemia enquanto o governo federal não disponibiliza uma vacinação em massa contra a doença. “Nenhum prefeito toma medidas duras como as que nós tomamos se não for a última saída. O lockdown é um processo bem complicado. Ele para a economia local, torna vítima o pequeno e médio empresário, o prestador de serviço, o empreendedor individual. Ele agrava ainda mais a situação das famílias já em vulnerabilidade, porque aumenta o desemprego e diminui a renda. As famílias que tinham integrantes vivendo com subempregos, os famosos ‘bicos’, também são afetadas. E arrebenta a arrecadação própria do município. É um processo muito difícil”.

Por outro lado, a cidade, segundo Edinho Silva, registrou, com lockdown, quedas em uma série de índices:

Queda de 58% na média móvel de contaminações;

Queda de 31% na média móvel de internações;

Queda de 57% no número de casos de Covid-19 por semana;

Queda de 40% no número de óbitos por Covid-19 por semana;

Queda de 71% no número de contaminados.

Araraquara, segundo dados informados pelo prefeito à TV 247 na última quinta-feira (25), estava com 68% de ocupação de leitos de enfermaria e 87% de ocupação de leitos de UTI.

Edinho esclareceu que os números de ocupação de leitos tendem a cair nos dias seguintes em razão da menor circulação do vírus no município.

Mais uma vez, ele destacou que o “lockdown é um processo difícil, doloroso” e que “penaliza setores que já estão penalizados”. Todavia, “os números mostram que dá resultado”, disse ele.

Na última sexta-feira (26), Araraquara registrou zero morte por Covid-19 no município em 24 horas.

