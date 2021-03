Após lockdown, Araraquara não registra nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas

Segundo o prefeito da cidade, Edinho Silva (PT), as amostras com confirmação de Covid-19 caíram de 53%, no auge da pandemia em fevereiro, para 7% edit

Grasielle Castro, Metrópoles - O prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira (26/3) que o município não registrou mortes nas últimas 24 horas. Disse ainda que as amostras com confirmação de Covid-19 caíram de 53%, no auge da pandemia em fevereiro, para 7% de ontem para hoje.

No mesmo dia em que a cidade do interior de São Paulo zerou o indicador de óbitos, a capital do estado bateu recorde. Foram 1.193 vidas perdidas nas últimas 24 horas. São Paulo está na fase emergencial, e o prefeito Bruno Covas (PSDB) rechaça adoção de medidas mais rígidas.

