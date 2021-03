São Paulo registra 1.193 óbitos pela Covid-19 nas últimas 24h, novo recorde

247 - O estado de São Paulo bateu nesta sexta-feira (26) o recorde de mortes pela Covid-19 registradas em 24h, com 1.193 novos óbitos. O recorde anterior era 1.021 mortes em 24h, registrado na última terça-feira (23).

Com isso, a média móvel chega a 557 mortes diárias e o estado registra a um total de 70.696 mortes pela doença. Com novas infecções nesta sexta chegando a 21.489, SP registra 2.392.374 casos totais.

Os dados significam apenas que as mortes foram computadas no sistema nas últimas 24h, e não necessariamente que elas ocorreram no período.

As informações foram reportadas no G1.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.