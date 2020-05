Lockdown será inevitável em SP se isolamento não subir nas próximas semanas, diz estudo

Entre os dias 8 e 10 de maio, foram registrados, em média, 1.839 novos casos diários de coronavírus no estado. Mantida a taxa de contágio (R ), no final de junho São Paulo contabilizará 53,5 mil novas infecções por dia. É o que apontam projeções feitas com um modelo matemático desenvolvido na Unicamp edit

247 - Projeções feitas com um modelo matemático desenvolvido na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) apontam que a adoção de lockdown obrigatório no estado de São Paulo será inevitável se o nível de isolamento social não aumentar significativamente nas próximas semanas.

Entre os dias 8 e 10 de maio, foram registrados, em média, 1.839 novos casos diários de coronavírus no estado. Mantida a taxa de contágio (R ) - que é o número de pessoas para as quais um infectado transmite o vírus -, no final de junho São Paulo contabilizará 53,5 mil novas infecções por dia. A taxa foi observada nos 30 dias anteriores a 10 de maio, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

"Essas projeções têm grande chance de estarem subestimadas, pois o nível de isolamento vem caindo desde o início de abril e, entre 5 e 9 de maio, não ultrapassou 50%, o que provocará o aumento da taxa de contágio", afirma o matemático Renato Pedrosa, professor do Instituto de Geociências da Unicamp e coordenador do Programa Especial Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fapesp.

"Isso se refletirá daqui a 15 ou 20 dias no número de novos casos, depois sobre o número de óbitos. Mas, mesmo que se mantenha o nível de contágio estimado até 10 de maio, os valores projetados indicam que ainda este mês o sistema público de saúde da Região Metropolitana de São Paulo [RMSP] atingirá o limite, pois o nível de ocupação de leitos de UTI [Unidade de Terapia Intensiva] já está acima de 80%. Se o isolamento não for ampliado urgentemente, o estado terá de adotar medidas mais drásticas de contenção, como ocorreu na Itália, ou a situação se tornará insustentável".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.