Luciano Hang espera aval de Bolsonaro para lançar candidatura ao Senado

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário bolsonarista e ativista da extrema direita Luciano Hang deverá conversar, ainda esta semana, com Jair Bolsonaro para acertar os detalhes do lançamento de sua pré-candidatura ao Senado por Santa Catarina. De acordo com o site O Antagonista, Hang pretendia lançar pré-candidatura na próxima quinta-feira (10), mas vai esperar o sinal verde do atual ocupante do Palácio do Planalto.

O empresário possui três opções de filiação visando sua candidatura por Santa Catarina: Republicanos, Patriotas e o PL, do líder do Centrão Valdemar Costa Neto. Hang, porém, não quer ter o seu nome vinculado a Costa Neto, que já foi preso sob as acusações de corrupção e lavagem de dinheiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE