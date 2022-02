“Lutei 21 anos contra a ditadura. Não é Kim Kataguiri que vai me ameaçar”, diz Ivan Valente

"Eles não vão nos intimidar", afirmou o deputado, após Kim Kataguiri dizer que processará o parlamentar do Psol e outras 16 pessoas por imputação ao nazismo edit

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) reagiu à ameaça de processo judicial feita pelo deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) por imputação de apologia ao nazismo, após o fundador do MBL dizer que, no último dia 7, no Flow Podcast, que achava errado a Alemanha criminalizar a ideologia nazista. A entrevista de Valente foi concedida à Revista Forum.

"Eles não vão nos intimidar. De forma nenhuma. Lutei 21 anos contra a ditadura e contra o fascismo, não é o Kim Kataguiri ou o MBL que vai me ameaçar. Um bando que não conhece nem a história”, disse (leia a íntegra na Revista Forum).

