"Mamãe Falei" admite fracasso do ato do MBL: "acabou não vindo ninguém" (vídeo)

247 - O deputado estadual Arthur Moledo do Val (Patriota-SP), o Mamãe Falei, admitiu que os atos contra Bolsonaro realizados neste domingo (12), convocados pelo MBL, foram um fracasso.

O parlamentar que participou do ato na avenida Paulista, em São Paulo, publicou um vídeo em que lamenta o esvaziamento das manifestações.

“Hoje é um dia muito triste. A gente organizou esse caminhão, fez toda essa manifestação e acabou não vindo ninguém”, lamentou.

As manifestações do grupo que atuou no golpe de 2016 e pela implantação do fascismo foram um fiasco total. Por isso, a #DerreteMBL ocupou as redes sociais neste domingo.

Arthur Moledo do Val,também conhecido pelo seu pseudônimo Mamãe Falei, é um político, ativista integrante do Movimento Brasil Livre, youtuber. Nas eleições gerais de 2018, foi eleito deputado estadual por São Paulo pelo Democratas (DEM), sendo o segundo mais votado com 478 280 votos. Atualmente, é filiado ao Patriota.

