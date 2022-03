Mamãe Falei envia carta a deputados pedindo para não ter mandato cassado e diz que não tentará reeleição

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei, enviou nesta terça-feira (8/3) uma carta aos gabinetes de todos os colegas da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pedindo para não ter o mandato cassado.

Arthur é alvo de 12 representações que pedem a perda do mandato devido aos áudios de teor sexista que ele enviou a um grupo de amigos para se referir a refugiadas na guerra da Ucrânia. Ele viajou ao país a pretexto de levar doações para as vítimas do conflito com a Rússia.

Na carta, Arthur afirma que não será candidato à reeleição em outubro.

