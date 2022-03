Mamãe Falei fila-se ao União Brasil e pode se candidatar a deputado federal

Lideranças do União Brasil e do MBL avaliam que Mamãe Falei tem bom potencial de voto, mesmo após o vazamento de áudios sexistas sobre mulheres refugiadas da Ucrânia edit

247 - O deputado estadual Arthur do Val, conhecido como 'Mamãe Falei', filiou-se ao União Brasil, menos de um mês após sua saída do Podemos em razão da divulgação dos áudios de teor sexista sobre mulheres refugiadas do conflito armado na Ucrânia (relembre o caso aqui). A informação é da coluna Painel, no jornal Folha de S.Paulo.

Caso escape do processo de cassação que enfrenta no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, a filiação de Mamãe Falei deixa aberta a possibilidade de que ele se candidate nas eleições de outubro.

A coluna informa que Mamãe Falei pode se candidatar a deputado federal. A negociação vem sendo conduzida pelo MBL (Movimento Brasil Livre), ao qual ele pertence.

Lideranças do União Brasil e do MBL avaliam que Mamãe Falei tem bom potencial de voto. Após o vazamento das gravações, Mamãe Falei desistiu de concorrer ao governo de SP.

