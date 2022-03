Mamãe Falei se desfiliará neste fim de semana, diz Alvaro Dias

Apoie o 247

Do Metrópoles - Presidente do Podemos no Paraná e líder do partido no Senado, o senador Alvaro Dias afirmou na tarde deste sábado (5/3), que o deputado estadual paulista Arthur do Val, o Mamãe Falei, deve pedir desfiliação da legenda ainda neste fim de semana.

“Soube que ele se desfilará neste fim de semana”, afirmou Dias. Mais cedo, a coluna já havia noticiado que a cúpula do Podemos esperava que o deputado se antecipasse a um processo de expulsão e pedisse ele próprio para deixar a sigla.

No início da tarde, o próprio Mamãe Falei anunciou ter desistido da pré-candidatura ao governo de São Paulo pelo Podemos. O parlamentar estadual havia se filiado à sigla em janeiro de 2022 para dar palanque ao ex-juiz Sergio Moro no estado, maior colégio eleitoral do Brasil.

