Mário Frias garante verba para busto de Olavo de Carvalho em casarão de Campinas

Secretário de Bolsonaro não garantiu recursos para revitalização do local, mas se entusiasmou com o busto do guru

Portal Fórum - Mário Frias, o secretário Especial de Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), causou constrangimento nesta terça-feira (8), durante reunião com integrantes da Prefeitura de Campinas, ao apoiar um pedido para a construção de um busto do guru bolsonarista Olavo de Carvalho em um casarão da cidade.

Durante o encontro, foi apresentado a Frias um projeto da gestão do prefeito Dario Saadi (Republicanos) de revitalização de um antigo casarão na cidade e utilizá-lo em projetos sociais.

O secretário não garantiu a viabilização dos recursos necessários, mas interveio a favor do vereador bolsonarista Nelson Hossri (PSD), que entregou ao prefeito um pedido para construção de um busto de Olavo de Carvalho, morto no último mês, que nasceu na cidade.

