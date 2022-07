Moradora é atingida e número de mortes em ação da polícia no Complexo do Alemão sobe para 19

Apoie o 247

247 - Subiu para 19 o número de mortos decorrentes da incursão conjunta das polícias Civil e Militar no Complexo do Alemão após a moradora Solange Mendes, de 49 anos,ser atingida nesta sexta-feira (22) por um tiro que teria sido disparado por um dos agentes envolvidos na operação na localidade da Caixa D'Água. A PM, contudo, nega que a polícia tenha sido responsável pelo disparo. A operação, deflagrada na quinta-feira (20), já é considerada a quarta mais letal da história do Rio

Segundo o G1, vizinhos da vítima relataram que Solange foi atingida na esquina da rua onde morava. “Quando ela chegou aqui na esquina, começaram os tiros. Eu olho novamente e ela está caída”, contou uma vizinha. Um outro morador relatou que os PMs chegaram a cobrir o rosto da vítima.

“Eles [PMs] tamparam o rosto dela, enrolaram o rosto dela com uma roupa deles mesmos para nem saber quem é. Um dos policiais ainda gritou que era moradora, mas como grita que é moradora e não mostra quem é?”, disse a testemunha.

Em nota, a PM disse que a base da UPP de Nova Brasília foi atacada por criminosos e negou a ocorrência de um confronto. “Não houve confronto envolvendo os policiais militares que estavam no local”, diz um trecho da nota, segundo a reportagem. “Após cessar o ataque criminoso, uma mulher foi encontrada ferida e foi socorrida pelos policiais militares para o Hospital Estadual Getúlio Vargas”, destacou a corporação em seguida.

A polícia reconhece 18 mortes até o momento, incluindo o cabo da PM Bruno de Paula Costa e uma moradora identificada Letícia Marinho. Ainda conforme a PM, as outras 16 vítimas eram suspeitos.

