Moraes atende prefeito e determina fim do acampamento bolsonarista em Belo Horizonte

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes atendeu ao pedido do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e determinou o fim do acampamento de bolsonaristas golpistas em frente ao quartel do Exército na capital mineira.

O acampamento foi desmontado na sexta-feira (6) pela Guarda Municipal. No entanto, a pedido do empresário Esdras Jônatas dos Santos, o juiz Wauner Batista Ferreira Machado havia autorizado a volta dos manifestantes ao local. Há mais de dois meses os bolsonaristas vinham obstruindo o trânsito da Avenida Raja Gabaglia com suas barracas.

Após a decisão do juiz, a Prefeitura de Belo Horizonte acionou o Supremo.

"Agradeço o Ministro Alexandre de Moraes pela postura firme na defesa da ordem pública ao acatar nosso recurso e determinar a imediata desobstrução da Avenida Raja Gabaglia em todo o seu entorno. O Estado Democrático de Direito é condição inegociável", escreveu Noman.

