Juiz de primeira instância autoriza acampamento golpista e prefeito de BH vai ao STF

247 - Desmontado nesta sexta-feira (6) pela Guarda Municipal, o acampamento bolsonarista em frente ao quartel do Exército em Belo Horizonte (MG) poderá voltar a ser instalado, segundo decisão liminar do juiz Wauner Batista Ferreira Machado.

O pedido foi feito à Justiça pelo empresário Esdras Jônatas dos Santos. Há mais de dois meses, bolsonaristas obstruem o trânsito da Avenida Raja Gabaglia com um acampamento, onde protestam por um golpe de estado e por uma intervenção militar no governo federal.

O juiz também determinou que sejam devolvidos os bens apreendidos pela Guarda Municipal, sob pena de multa diária e incidência no crime de desobediência.

Pelo Twitter, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, se disse "surpreso" com a decisão e afirmou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). "Recebi com surpresa a notícia de uma decisão de 1ª instância que autoriza um manifestante a obstruir novamente a Av. Raja Gabaglia. Determinei à Procuradoria-Geral do Município que ajuíze imediatamente uma reclamação no STF para garantir a autoridade das decisões da Corte".

