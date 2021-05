Multado no Maranhão, Bolsonaro convoca para nova aglomeração no Rio de Janeiro

Em clara afronta às medidas de isolamento social para conter a Covid-19, que já matou mais de 446 mil brasileiros, Bolsonaro convoca motociclistas para passeio no Rio após ser multado por aglomeração no Maranhão edit

Fórum - Em mais uma afronta às medidas de isolamento social, que tentam conter a propagação da Covid-19, que já matou mais de 446 mil brasileiros, Jair Bolsonaro (Sem partido) convocou motociclistas para promover nova aglomeração neste domingo (23), desta vez nas ruas do Rio de Janeiro.

O convite, feito na manhã deste sábado (22) pelas redes sociais, acontece um dia depois do presidente ser multado pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), por promover “em eventos da presidência da República aglomerações sem controle sanitário com mais de 100 pessoas”. A multa pode ser de R$ 2 mil até R$ 1,5 milhão. Bolsonaro tem 14 dias para apresentar a defesa.

