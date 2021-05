Um dia após identificação de variante indiana, Bolsonaro vai ao Maranhão e, sem máscara, causa aglomeração

247 - Um dia após a Secretaria de Saúde do estado do Maranhão confirmar seis casos da variante indiana do coronavírus no estado, Jair Bolsonaro viajou ao local e, sem máscara, provocou aglomerações. A cepa indiana do vírus da Covid-19 tem causado recordes de mortes em seu país de origem.

Bolsonaro foi ao Maranhão e, além de agredir o governador, Flávio Dino (PCdoB), participou da entrega de "títulos de propriedade rural" pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em Açailândia. Em seguida, o chefe do governo federal fez "uma parada não programada", segundo ele próprio, em Senador La Rocque.

O ocupante do Palácio do Planalto fez questão de transmitir imagens das aglomerações em suas redes sociais.

