Dino responde agressão de Bolsonaro e diz que não tem tempo para "molecagens"

247 - O governador Flávio Dino (PCdoB) respondeu à agressão verbal de Jair Bolsonaro, que nesta sexta-feira (20) promoveu aglomeração em visita ao Maranhão e chamou o gestor estadual de "gordinho ditador".

Pelo Twitter, Dino afirmou que se ocupa na busca de vacinas e de combater os efeitos da pandemia no estado. "Bolsonaro anda preocupado com o meu peso, algo bem estranho e dispensável. Tenho ótima saúde física e mental. E estou ocupado com vacinas, pessoas doentes, medidas sociais, coisas sérias. Trabalho muito. Não tenho tempo para molecagens, cercadinhos e passeios com dinheiro público", afirmou Flávio Dino.

Bolsonaro anda preocupado com o meu peso, algo bem estranho e dispensável. Tenho ótima saúde física e mental. E estou ocupado com vacinas, pessoas doentes, medidas sociais, coisas sérias. Trabalho muito. Não tenho tempo para molecagens, cercadinhos e passeios com dinheiro público





Bolsonaro esteve no Maranhão para uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Ele afirmou que o comunismo "não deu certo em lugar nenhum do mundo” e comparou o governo estadual a uma ditadura.

"Lá na Coréia do Sul é uma ditadura e o ditador não é um gordinho? Na Venezuela também é uma ditadura e não é gordinho o ditador? E quem é o gordinho ditador aqui no Maranhão?", disse Bolsonaro. Ao desferir o ataque, porém, o ex-capitão queria se referir a Coreia do Norte e não a Coreia do Sul.

Bolsonaro também aproveitou a ocasião para agredir Lula de “ladrão” e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em função de uma reunião realizada entre eles. "Falando em política, para o ano que vêm, já tem uma chapa formada. O ladrão candidato a presidente e um vagabundo como vice", afirmou.

Enquanto a #CPIdaCovid busca responsabilidades pelo descaso da pandemia, o presidente ta no Maranhão desfilando sem máscara e provocando aglomeração. Detalhe: em pé na garupa de uma moto da @PRFBrasil, que deveria dar exemplo, mas envergonha o Brasil com postura serviçal. 🤮🤮 pic.twitter.com/aQcQLtC8RN — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) May 20, 2021





