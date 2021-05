Acuado pelas pesquisas, Bolsonaro ataca Flávio Dino: 'gordinho ditador'

247 - Jair Bolsonaro atacou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), a quem chamou de “gordinho ditador” e disse que o estado será "libertado da praga" do comunismo. Ele também voltou a atacar o ex-presidente Lula que, de acordo com pesquisa do Instituto Vox Populi, divulgada nesta sexta-feira (21), venceria a eleição presidencial já no primeiro turno caso o pleito fosse realizado hoje.

Bolsonaro, que esteve no Maranhão para uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), afirmou que o comunismo "não deu certo em lugar nenhum do mundo” e comparou o governo estadual a uma ditadura.

"Lá na Coréia do Sul é uma ditadura e o ditador não é um gordinho? Na Venezuela também é uma ditadura e não é gordinho o ditador? E quem é o gordinho ditador aqui no Maranhão?", disse Bolsonaro. Ao desferir o ataque, porém, o ex-capitão queria se referir a Coreia do Norte e não a Coreia do Sul.

Bolsonaro também aproveitou a ocasião para agredir Lula de “ladrão” e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em função de uma reunião realizada entre eles. "Falando em política, para o ano que vêm, já tem uma chapa formada. O ladrão candidato a presidente e um vagabundo como vice", afirmou.

