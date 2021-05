Lula e FHC se encontram e ensaiam aliança contra o fascismo de Bolsonaro

247 - Em postagem nas redes sociais, a equipe do ex-presidente Lula anunciou nesta sexta-feira (21) que almoçou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que anunciou no último domingo (16) que votará no petista em um eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro no pleito eleitoral de 2022.

“Os ex-presidentes tiveram uma longa conversa sobre o Brasil, sobre nossa democracia, e o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia”, informou a equipe do petista.

A postagem também informou que o convite do almoço entre os ex-presidentes partiu do ex-ministro Nelson Jobim.

Aloysio Nunes

O ex-ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes (PSDB-SP) disse avaliar como "natural" e "importante" uma possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. O petista confirmou, em entrevista a uma publicação francesa, que disputará o Palácio do Planalto contra Bolsonaro.

"Recuperou os direitos políticos, tem que ser candidato", afirmou o ex-senador à coluna Radar. "Ele deve ser candidato mesmo, porque é um líder importante. É natural que seja, estranho seria se não fosse. Só não foi antes porque foi condenado por processos que agora já foram anulados por decisões do Supremo", disse.

