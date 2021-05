Primeiro caso da variante indiana da Covid-19 no Brasil é identificado no Maranhão

Cepa foi identificada em um tripulante do navio MV Shandong da Zhi, atracado no litoral do Maranhão edit

247 - A Secretaria de Saúde do estado do Maranhão confirmou nesta quinta-feira (20) o primeiro caso da variante indiana da Covid-19 em um homem de 54 anos a bordo de um navio atracado no litoral do estado. o tripulante do navio MV Shandong da Zh teve seis amostras genômicas positivas confirmadas para a cepa indiana e, por esse motivo, toda a tripulação encontra-se isolada. Ao todo 100 pessoas que tiveram contato com esses tripulantes serão testadas, acompanhadas e isoladas.

A variante está sendo classificada como uma preocupação global, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Por este motivo, no último dia 14 o governo brasileiro proibiu a entrada no país de estrangeiros de voos com origem da Índia, devido aos altos índices de mortalidade no país por Covid.

Segundo reportagem do portal G1, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) teria sido informada pelo governo de Manaus, que no último domingo(16), um indiano foi internado em um hospital da rede privada de São Luís com sintomas do novo coronavírus (Covid-19).

