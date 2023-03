Na marretada de Tarcísio, Starboard pode ser fachada para operação do grupo Bertin, em recuperação judicial

Empresa que adquiriu Trecho Norte do Rodoanel quer ativos da SPMar, do grupo Bertin, que não poderia participar do leilão em razão de suas dificuldades financeiras edit

247 - A Starboard Asset, empresa especializada em reestruturação de ativos e que surpreendetemente viu seu fundo vencer o leilão de concessão do Trecho Norte do Rodoanel, promovido pelo governo Tarcísio de Freitas, terá como parceiro "estratégico" no projeto faraônico o falido grupo Bertin, informou o jornal Valor Econômico. A gestora negou.

Observadores apontam com estranheza que o interesse da Starboard no negócio possa dever-se ao fato de o grupo Bertin controlar a SPMar, concessionária responsável pelos trechos Leste e Sul do Rodoanel. A gestora não descarta a possibilidade de investir na SPMar.

O grupo Bertin, que começou no setor de carnes e depois entrou em infraestrutura, pediu recuperação judicial em 2017 com uma dívida a ser negociada de cerca de R$ 7 bilhões envolvendo nove empresas, incluindo a SPMar.

