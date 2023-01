'Não sou coveiro, e daí?', responde Boulos após fala de Valdemar Costa Neto sobre Bolsonaro 'morrer'

O deputado do PSOL-SP fez referência a um discurso de Jair Bolsonaro sobre as vítimas fatais da pandemia edit

247 - O deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol-SP) afirmou que "não é coveiro", após a fala de Valdemar Costa Neto - o presidente do PL disse ter achado que Jair Bolsonaro (PL) "ia morrer" por conta da derrota na eleição.

"'Não sou coveiro, e daí?’ Foi o que ele falou pra 700 mil brasileiros e brasileiras que morreram por conta da falta de disposição dele, de viabilizar vacina, por conta da conduta criminosa dele diante da pandemia", disse Boulos em entrevista à CNN Brasil.

A fala de Boulos foi uma ironia a Bolsonaro, que, em abril de 2020, foi questionado sobre as mortes causadas pela Covid-19 e respondeu que "não era coveiro".

O ex-ocupante do Planalto esteve entre os alvos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, que pediu 80 indiciamentos, um deles foi o de Bolsonaro, acusado de nove crimes pela CPI. Os trabalhos da comissão começaram no primeiro semestre de 2021 e terminaram em outubro do mesmo ano.

