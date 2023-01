Lula rejeita pedido da Alemanha para enviar munições de tanque para a Ucrânia

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rejeitou um pedido do governo alemão para que o Brasil enviasse munição de tanques à Ucrânia, que luta contra a operação militar russa no país desde fevereiro do ano passado. As informações são da Folha de S. Paulo.

A proposta veio do ex-comandante do Exército, general Júlio Cesar de Arruda, que a apresentou durante a reunião entre Lula, o ministro José Múcio (Defesa) e os chefes das Forças Armadas, no último dia 20.

Segundo o jornal paulista, militares e políticos a par do episódio dizem que Arruda afirmou que o Brasil embolsaria cerca de R$ 25 milhões por um lote de munição estocada para os tanques Leopard-1. O Brasil opera 261 unidades dos tanques Leopard-1.

O presidente Lula decidiu pela cautela, argumentando não valer a pena provocar Moscou, um aliado próximo do Brasil no BRICS.

Brasília mantém uma posição neutra em relação à operação militar russa na Ucrânia. Lula é contra a invasão, mas, no ano passado, a diplomacia brasileira se absteve na ONU na votação de uma resolução que rejeita os resultados de referendos em regiões conquistadas pela Rússia na Ucrânia. O país também não sancionou a Rússia.

