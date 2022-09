Brasil se abstém e Rússia veta resolução dos EUA na ONU que rejeita resultados de referendos em regiões da Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik, com 247 - A Rússia vetou na sexta-feira uma proposta de resolução do Conselho de Segurança da ONU destinada a condenar Moscou por incorporar quatro antigas regiões ucranianas: Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Lugansk

Dez membros votaram a favor, um contra e outros quatro se abstiveram: Brasil, China, Índia e Gabão.

"O projeto de resolução não foi adotado devido ao voto negativo de um membro permanente do Conselho", disse o embaixador francês na ONU, De Riviere, em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU.

A França detém a presidência do Conselho para setembro.

No início do dia, o embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, disse que o projeto de resolução EUA-Albânia demonstra a recusa do Ocidente em se engajar e cooperar dentro do Conselho. Ele chamou o esboço de "provocação de baixo grau com um objetivo que é claro para todos".

