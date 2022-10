Nikolas publica nota de retratação a Lula desmentindo fake news bolsonaristas, mas provoca Moraes em seguida

Apoie o 247

247 - O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou, em sua conta do Twitter, um direito de resposta do ex-presidente Lula (PT) por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após o influenciador bolsonarista ter divulgado um vídeo carregado de fake news associando o presidenciável petista às drogas à perseguição religiosa, roubo, censura e outros crimes.

A nota de retratação dá conta de que Nikolas "afirma, falsamente, que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva tornará os filhos dos brasileiros drogados, promoverá a morte e violência, como se o candidato fosse adotar políticas para tal acontecimento, instaurará censura nas redes sociais, saqueará verbas públicas para patrocinar genocídio, tornará o salário insuficiente para alimentação familiar, fechará igrejas, perseguirá cristãos e proibirá cultos religiosos, cerceando a liberdade religiosa, limitará a liberdade de expressão prendendo pessoas que protestam nas ruas e, por fim, favorecerá uma banalização do aborto em que mulheres abortarão 'diariamente'”.

Após ter feito o post com o direito de resposta de Lula, o deputado federal eleito provocou o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, publicando cem fotos do ministro caracterizado como o personagem Mickey Mouse. "Feita a minha retração do PT, o Alexandre de Moraes não vai se importar com as 100 fotos dele de Mickey que postei logo depois. Um abraço", escreveu o influenciador.





Confira a nota de retratação a Lula publicada por Nikolas

“Em atenção à postagem veiculada neste perfil, no dia 08/10/2022, intitulada “Faz o L” em referência ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, por força de decisão do eg. Tribunal Superior Eleitoral, esclarecemos que:

(i) Não consta (e nunca constou) na proposta de governo de Lula projeto de legalização das drogas, sendo suficiente a mera leitura do plano de governo apresentado pela chapa Lula Alckmin 2023-2026 disponível no site https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/B R/BR/544/candidatos/280001607829/pje-3b1196fdProposta%20de%20governo.pdf

(ii) É completamente falsa a afirmação de que Lula perseguirá cristãos, fechará igrejas e limitará a liberdade religiosa. A natureza inverídica e completamente falsa dessa afirmação já foi, inclusive, reconhecida pelo TSE em outras oportunidades, nos exatos termos analisados TSE, por ocasião da Representação nº 0600826-02, concedeu medida liminar determinando a remoção de vídeos com fake news, ordenando que aqueles representados se abstenham de repetir publicações com o mesmo conteúdo e na Representação nº 0601328-38 ocasião em que, novamente, concedeu-se medida liminar para remoção de links que disseminavam a falsa informação de que Lula fecharia igrejas, perseguiria cristãos e restringiria a liberdade religiosa;

(iii) Na mesma esteira, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva não tem qualquer vinculação com a criminalidade ou organizações criminosas, essa suposta relação já foi desmentida reiteradas vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da RP 0600543-76, RP 0601325-83 e RP 0601332-75;

(iv) Além disso Lula já declarou ser contra o aborto e defende o trato da questão como saúde pública;

(v) O candidato Luiz Inácio Lula da Silva não pretende e nunca pretendeu censurar redes sociais ou promover qualquer espécie de censura contra os cidadãos brasileiros ou os seus opositores políticos. Tais atos ilícitos não ocorreram quando esteve à frente do Executivo e tampouco faz parte de seus projetos para o país.

(vi) No mesmo sentido, não há notícia de que o candidato promoveria prisões de seus adversários políticos ou de cidadãos que porventura possam se manifestar/protestar nas ruas contra eventual governo, caso seja eleito. Ao contrário, o candidato sempre prezou pela liberdade de expressão e manifestação. Além disso, reafirma-se a total lisura e transparência da Justiça Eleitoral quanto ao combate à desinformação e fake news, para assegurar o voto livre e consciente, possibilitando que os cidadãos brasileiros escolham seus candidatos baseando-se na verdade e segurança de dados.

Por fim, o candidato Lula espera que todos os eleitores busquem a verdade na hora de formar sua opinião, não se deixando levar por mentiras maliciosamente difundidas contra sua pessoa.”

