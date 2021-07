Noblat diz que cirurgia de Bolsonaro está confirmada: 'estão limpando ele para ser operado'

"O estado [de saúde de Bolsonaro] ainda não é grave. Vai depender do resultado da nova operação", informa o jornalista edit

247 - O jornalista Ricardo Noblat informou na tarde desta quinta-feira (15) pelo Twitter que os médicos de Jair Bolsonaro já decidiram que ele precisará, sim, passar por uma cirurgia para solucionar sua obstrução intestinal.

O chefe do governo federal foi internado na madrugada de quarta-feira (14) e posteriormente levado para São Paulo, onde faria exames para uma melhor avaliação sobre a necessidade de cirurgia. Segundo Noblat, "o diagnóstico está fechado".

O jornalista diz, no entanto, que o caso de Bolsonaro "ainda não é grave". O estado de saúde dele dependerá do resultado da cirurgia. "A obstrução intestinal de Bolsonaro requer cirurgia. Estão limpando ele para ser operado em melhores condições. Será sua sétima operação. O estado ainda não é grave. Vai depender do resultado da nova operação que o médico dele preferiu fazer em São Paulo".

