O impeachment que o Brasil quer é o de Bolsonaro, diz Rogério Correia

247 - O deputado Rogério Correia cobrou nesta sexta-feira (20) o presidente da Câmara, Arthur Lira, pelo andamento do impeachment de Jair Bolsonaro.

"E por falar em impeachment, o que o Brasil quer de verdade é o dele, o de Jair Bolsonaro. Bora, @ArthurLira! O povo não aguenta mais Bolsonaro!", disse Correia pelo Twitter.

No início da noite, o Palácio do Planalto protocolou no Senado um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Na peça encaminhada ao Senado, Bolsonaro afirma que integrantes da Suprema Corte teria cometido crime de responsabilidade ao tomar "medidas e decisões excepcionais", cometer "abusos" contra o presidente da República e coibir a liberdade de expressão.

Para o deputado Rogério Correia, o pedido de impedimento do ministro Alexandre de Moraes é motivado por medo. "Medo de investigação contra a família, sobretudo contra o filho Carluxo, o chefinho da indústria de fake news", afirmou.

