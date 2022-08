'O pedreiro, a doméstica, o garçom também querem escrever uma carta', diz Janones, que apoia Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) destacou, nesta quinta-feira (11), como é necessário representantes de setores progressistas do Brasil terem uma relação cada vez mais próxima com a população mais pobre, que, de acordo com o parlamentar, 'quer ler uma carta, mas não tem quem leia'.

"O povão, a massa, aqueles que decidem as eleições, não entendem o linguajar da elite intelectual que leram a carta hoje. O pedreiro, a doméstica, o garçom, também querem escrever uma carta, porém não tem quem leia. E se ninguem ouvi-los, Bolsonaro será reeleito. Printem e me cobrem", escreveu o parlamentar no Twitter.

>>> Rejeitado pelo país nos atos pela democracia, Bolsonaro diz que carta é 'pedaço de papel qualquer'

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (11) foram lidas as cartas em defesa da democracia produzidas pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro faz ameaças de golpe. Ele acusa sem provas o sistema eleitoral brasileiro de não ser segurança contra fraudes. Partidos de oposição ao governo federal e pessoas que apoiam setores progressistas no Brasil denunciam que, se ele for derrotado em outubro, pode querer de forma ilegal continuar no poder. Ele defende participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O povão, a massa, aqueles que DECIDEM as eleições, não entendem o linguajar da elite intelectual que leram a carta hoje.O pedreiro,a doméstica, o garçom, também querem escrever uma carta, porém não tem quem leia.

E se ninguem ouvi-los, Bolsonaro será reeleito. Printem e me cobrem — André Janones (@AndreJanonesAdv) August 12, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.