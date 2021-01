Outra covereadora do PSOL sofre atentado a tiro em São Paulo: Samara Sosthenes

Samara Sosthenes, integrante da bancada Quilombo Periférico do PSOL na Câmara de Vereadores de São Paulo, sofreu atentado a tiro na madrugada deste domingo, quando um homem atirou para o alto em frente à sua casa. Na quarta, outra covereadora do PSOL, Carolina Iara, havia sofrido um atentado a tiros edit

247 - A covereadora Samara Sosthenes, da bancada Quilombo Periférico do PSOL em São Paulo sofreu um atentado a tiro na madrugada deste domingo (31). Um homem em uma moto efetuou um disparo com arma de fogo, para cima, na frente da casa onde estava com a mãe e irmãos.

É o segundo atentado contra covereadoras do PSOL em uma semana em São Paulo. Na madrugada desta quarta-feira (27), dois tiros foram disparados para dentro da residência de Carolia Iara , integrante da Bancada Feminista do PSOL na Câmara de Vereadores de São Paulo.

Leia a nota da mandata da covereadora Samara Sosthenes:

“Na madrugada deste domingo, dia 31/01, um homem em uma moto efetuou um disparo para cima na frente da residencia onde a covereadora Samara Sosthenes reside com sua mãe e seus irmãos. A ação foi testemunhada.

O fato ocorrido não está isolado, uma vez que outras vereadoras eleitas pelo PSOL, sofreram atentados e ameaças diretas a sua integridade física. A começar pelo atentado à casa da covereadora Carolina Iara, da Bancada Feminista, e a invasão e ameaça ao gabinete da vereadora Erika Hilton.

Samara esteve durante essa semana em diversas ações voltadas para o Dia Nacional da Visibilidade Trans, no dia 29/01. Considerando este histórico, a Mandata Coletiva Quilombo Periférico estará hoje às 18h30 na delegacia situada na Rua Brigadeiro Tobias, 527, registrando um Boletim de Ocorrência, comunicando às autoridades de segurança pública a suspeita de atentado”.

O conhecimento liberta. Saiba mais