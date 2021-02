Padre Júlio Lancellotti denuncia censura do Twitter, Facebook e Instagram

Revista Fórum - O padre Júlio Lancellotti teve uma publicação postada nesta segunda-feira (15) censurada pelo Twitter, Facebook e Instagram. A informação foi confirmada pelo próprio religioso à Fórum.

A publicação em questão era uma foto da performance do artista russo Fyodor Pavlov-Andreevich, que ficou sentado nu, em uma calçada no bairro dos Jardins, sobre as pedras que foram arrancadas a marretadas pelo padre Júlio e que tinham sido instaladas pela prefeitura de São Paulo na parte de baixo de um viaduto, com o intuito de expulsar pessoas em situação de vulnerabilidade que dormiam no local.

Só uma pergunta: o Davi de Michelângelo está censurado nas redes sociais ? pic.twitter.com/LPc1vx5Wcl — JULIO LANCELLOTTI (@pejulio) February 15, 2021

