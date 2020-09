Papel de Marta na campanha de SP poderá ser de cabo eleitoral do PSDB na periferia

247 - O papel da ex-prefeita Marta Suplicy na campanha eleitoral de Bruno Covas (PSDB) está sendo considerado como um trunfo para o atual prefeito na periferia, onde a ex-petista tinha força eleitoral no passado.

Marta Suplicy foi prefeita de São Paulo pelo PT. Em 2016 apoiou o golpe contra a presidente Dilma Rousseff e ingressou no MDB. Ultimamente estava filiada ao Solidariedade, com o qual rompeu para apoiar Bruno Covas.

Marta participará de eventos na periferia, sobretudo nas zonas sul e leste, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.



A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.