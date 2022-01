Pelo Twitter, Paes denuncia vícios e possível fraude em edital de privatização do Santos Dumont

Apoie o 247

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), denunciou pelo Twitter nesta quinta-feira (6) uma possível fraude no edital de privatização do aeroporto Santos Dumont, localizado na capital fluminense.

Para Paes, é suspeito o mesmo edital prever a privatização do Santos Dumont e de outros três aeroportos de Minas Gerais. Segundo o prefeito, "parece licitação dirigida".

As facilidades, insinuou Paes, podem ser armadas para vender o aeroporto carioca à operadora do aeroporto de Confins, a BH Airport, que atende principalmente Belo Horizonte.

O prefeito pediu que o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Ministério Público apurem o caso.

"Sobre o Santos Dumont, algumas reflexões: no 'pacote' de concessão do Santos Dumont, incluíram 3 aeroportos menos importantes de Minas Gerais. Será que isso não é um facilitador para quem já tem a concessão de aeroportos em Minas, especialmente de Confins? Parece licitação dirigida. Caso clássico de necessidade de apuração com lupa por parte do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público", escreveu Paes.

