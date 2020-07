Pesquisa aponta disputa polarizada entre Covas e Russomano em São Paulo

247 - Levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que o atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) , está tecnicamente empatado com o deputado federal Celso Russomano (Republicanos) na corrida eleitoral pela prefeitura. Segundo a pesquisa, que ouviu com 1.200 eleitores entre os dias 4 e 8 de julho, Covas registra 22,8% das intenções de voto, contra 20% dos que dizem preferir Russomano. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Covas também lidera na preferência espontânea do eleitorado, com 22,6%, contra 18,3%de Russomano.

Em seguida, aparecem o presidente da Fiesp, Paulo Skaf (MDB), com 10,4% das intenções de voto, o ex-governador Márcio França (PSB), com 7,7% e a ex-prefeita Marta Suplicy (Solidariedade), com 6,9%.

Já o líder do MTST, Guilherme Boulos (PSOL), registra 5,7% da preferência do eleitorado, à frente de Andrea Matarazzo (PSD), com 3,6%, e do deputado estadual Arthur do Val (Patriota), com 2,8%. Ainda conforme a pesquisa, Jilmar Tato (PT) tem 1,9% das intenções de voto e Joice Hasselmann (PSL) 1,3%.

Já Orlando Silva (PCdoB) e Filipe Sabará (Novo) aparecem com 0,6% e 0,5%, Outros 11,5% dos entrevistados disseram que não votariam em nenhum dos nomes que aparecem na lista e 4,5% disseram que não sabem em que votariam.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.