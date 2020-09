Pesquisa no Rio mostra Paes na liderança e empate entre Crivella e Benedita na segunda posição

Uma pesquisa do Atlas Político apontou que o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM) lidera a disputa pelo Executivo municipal, com 19,7% dos votos. Em segundo lugar está o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), com 11,1%, seguido pela deputada Benedita da Silva (PT), com 9,6% edit

247 - Uma pesquisa do Atlas Político apontou que o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) lidera a disputa pelo Executivo municipal, com 19,7% dos votos. Em segundo lugar está o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), com 11,1%, seguido pela deputada federal Benedita da Silva (PT), com 9,6%.

De acordo com os dados, Martha Rocha, do PDT, tem 6% dos votos. Na quarta posição está Cabo Daciolo, do PL (5%). Em quinto lugar aparece Renata Souza (PSOL), com 3,8%. Outros candidatos somam 9,5%.

As estatísticas mostraram que a gestão do prefeito Marcelo Crivella é considerada ruim ou péssima por 74,5% do eleitorado, e boa ou ótima por apenas 7,6%.

