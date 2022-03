Petição pela cassação de ‘Mamãe Falei’ já tem mais de 23 mil assinaturas

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - O coletivo feminista e antirracista Juntas! está encabeçando uma petição públca pedindo a cassação do deputado estadual paulista Arthur do Val (Podemos), o “Mamãe Falei“. Até a conclusão da reportagem, mais de 23 mil pessoas já haviam assinado.

A defesa da cassação do deputado de extrema direita machista e misógino está unindo mulheres e homens dos mais diferentes setores da sociedade desde a noite desta sexta (5), quando vazaram áudios que deixaram o mundo indignado. Neles,, o político diz a amigos, entre outras coisas, que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”. Quando chegou ao Brasil na manhã deste sábado admitiu as falas machistas e misóginas, mas alegou que estava sob empolgação.

A perda do mandato tornou-se um dos temas mais comentados nas redes sociais ao longo deste sábado, mesmo após a tentativa frutrada de desculpas. E nem o anúncio, pelo próprio político, de sua desistência de concorrer à candidatura ao cargo de governador diminuiu as pressões.

Logo no início do dia, o colunista do UOL, Jamil Chade, usou espaço no portal para mandar uma carta aberta ao deputado. O correspondente relatou experiências vividas em diversas partes do mundo, com mulheres de diversas idades, inclusive crianças, todas vítimas traumatizadas da violência sexual sofrida em zonas de conflito.

“Não sei qual será o destino que a Assembleia Legislativa em São Paulo, seu partido e seus eleitores darão ao senhor. Qualquer que seja ele, só espero que esse episódio revoltante sirva para que haja alguma insurreição de consciências sobre a condição feminina. Na guerra e na paz”, concluiu Chade.

A carta foi comentada pela presidenta do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Forte texto de @JamilChade endereçado a Arthur do Val sobre a dura realidade de dor, estupro e violência das mulheres na guerra. É a melhor coisa que vc vai ler no sábado. #MamaeFaleiCassado — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 5, 2022





A Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves também pediu a cassação do deputado. Ela chamou de nojento, baixo e sujo. E disse, por meio de suas redes sociais, que o comportamento não é digno de um representante do povo. Antigo aliado de Jair Bolsonaro, “Mamãe Falei” rompeu com o governo em 2019.

Barbárie glamourizada de Mamãe Falei

Independente do desdobramento do caso na Assembleia Legislativa Paulista – que divulgou nota afirmando que vai agir com rigor –, o significado da fala do deputado repercutiu em outros campos. Em sua página no Facebook, o jornalista Walter Walter Falceta fez reflexões sobre o que ele chamou de barbárie glamourizada no aúdio do parlamentar de extrema-direita que fazia turismo em território da guerra.

Para o jornalista, o político de 35 anos aparenta padecer de “gravíssima imaturidade psicológica e de uma dificuldade doentia para lidar com a própria sexualidade’. Tanto que “o deputado machista deixou a namorada para, supostamente, acompanhar o conflito e prestar auxílio às tropas de radicais de direita associadas ao Setor Direito e ao Batalhão de Azov”.

E mais: Sugere que um “transe da libido reprimida, distorcida e degradada” o impede de ver refugiados, e sim “corpos sexualizados, numa idealização deletéria da beleza branca europeia, elevada à condição de fetiche pelos supremacistas”. “Não é preciso recorrer a Freud para compreender esse retardo, comum a quase todos os fascistas.”Suas fantasias sexuais estão sempre associadas a algum tipo de coprofagia. É uma república de Saló sem fim… Daí, seu entusiasmo em declarar que lamberia o ânus de uma musa que tivesse evacuado. Parece-me sintoma de uma enfermidade emocional crônica. É a glamourização da barbárie.”

Falceta diz ainda que Mamãe Falei é ‘obtuso, repugnante e asqueroso’, mas parece também alguém que carece de ajuda para ‘organizar a simbologia de seus sonhos. Surpreendentemente, ele vê ‘deusas’ numa fila de pessoas que procuram escapar de bombardeios.’Os áudios da guerra são assustadores, mas tremendamente didáticos. Revelam no detalhe íntimo a perversão ruinosa da nova direita. É um problema moral, ético, mas também de saúde pública. A insanidade gera o fascio. E o fascio alimenta a insanidade.

A organização Uneafro entrou com representação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pedindo investigação sobre possível turismo sexual. A entidade partiu do conteúdo fala do deputado gravada. Do Val estava Ucrânia, segundo afirmou, para apoiar o exército daquele país contra a Rússia. Ao desembarcar no Brasil hoje pela manhã, ele confirmou a autenticidade das gravações.