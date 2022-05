PF apreende 78 kg de ouro em aeronave escoltada por PMs

Segundo a Polícia Federal, PMs eram os responsáveis pela escolta do carregamento de uma carga de ouro avaliada em mais de R$ 20 milhões. A PF suspeita que a origem do ouro é ilegal edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal apreendeu na tarde desta quarta-feira (4) um total de 78 quilos de ouro em uma aeronave em Sorocaba, interior de São Paulo. Pela cotação desta quarta (4), o carregamento é avaliado em cerca de R$ 23 milhões. De acordo com a corporação, policiais militares do estado de São Paulo eram os responsáveis pela escolta do carregamento. A PF suspeita que a origem do ouro é ilegal.

Agentes federais abordaram o avião, um King Air, enquanto o ouro era descarregado em malas de viagens. As informações foram divulgadas em reportagem publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Um dos PMs que atuava na escolta é um tenente-coronel lotado na Casa Militar do governo de São Paulo, órgão responsável por cuidar da segurança do governador. O militar está afastado desde dezembro para cumprir licença antes de passar para a reserva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE