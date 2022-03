PM aborda carro de irmão de Davi Alcolumbre e encontra R$ 500 mil em espécie

Apoie o 247

247 - Durante uma abordagem na madrugada desta sexta-feira (25) em São Paulo a um Ford Fusion preto com ‘atividade suspeita’, a Polícia Militar verificou que dentro do carro estava o advogado Alberto Samuel Alcolumbre Tobelem, irmão do senador Davi Alcolumbre (UB-AP), e encontrou com ele R$ 499.970,00 em espécie.

A abordagem aconteceu na Av. Olavo Fontoura, próximo ao Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista.

Alberto Alclolumbre e um outro homem, identificado como Sergio Barbosa Arruda, foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Foi lavrado um boletim de ocorrência sobre ‘averiguação de atividade suspeita’. A quantia foi apreendida e ambos foram liberados.

De acordo com a polícia, durante uma operação de bloqueio, o carro de Alberto Alcolumbre, ao avistar as viaturas policiais, parou e deu marcha ré. Os policiais fizeram a abordagem e encontraram o dinheiro em duas malas dentro do carro.

À Polícia, o irmão de Davi Alcolumbre disse que a quantia lhe pertence, alegando que o dinheiro pagaria um estudo jurídico que ele havia contratado. Alberto Alcolumbre afirmou que a quantia é ‘fruto de seu trabalho como advogado’, bem como de ‘transações comerciais particulares que realiza, dentre elas, a compra e venda de automóveis’.

Ele disse que tem como comprovar a procedência do dinheiro e o fará por meio de seu advogado ainda nesta sexta-feira.

