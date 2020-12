Polícia apreende armas de PMs que estavam na comunidade onde crianças foram mortas no Rio

A Polícia Civil do Rio apreendeu cinco fuzis e cinco pistolas dos PMs para a realização de perícia. Os militares estavam na região onde as duas crianças, de 4 e 7 anos, foram mortas depois de serem baleadas na Baixada Fluminense edit

247 - A Polícia Civil apreendeu, por meio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), as armas dos cinco policiais militares que estavam na região onde as duas primas Emilly Victoria, de 4 anos, e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7, foram mortas na noite de sexta-feira (4), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ).

Foram apreendidos cinco fuzis e cinco pistolas dos PMs para a realização de perícia. Os relatos foram publicados em reportagem do portal G1.

As duas meninas brincavam na porta de casa na comunidade Santo Antônio. Emilly Victoria foi baleada na cabeça e Rebeca, no abdômen.

O pai de Emily desmaiou várias vezes e foi ajudado por familiares. "É isso aí que a gente leva, ó. Duas crianças, minha filha, minha sobrinha. Tô acabando de enterrar, isso fica aí pra comunidade, pros governadores", desabafou ele.

"Estava chegando do trabalho e saltei do ônibus. Eu escutei no mínimo dez disparos. O ônibus passou e a blazer estava parada e deu aquele arranco para sair. Ele parou em frente à rua e simplesmente efetuou os disparos", acrescentou.

