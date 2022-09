Polícia de SP tenta prender Boulos ilegalmente após provocação do MBL

Apoie o 247

247 - Policiais militares tentaram prender ilegalmente o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (Psol) na tarde deste domingo (25). O incidente aconteceu na Avenida Paulista, próximo à rua Haddock Lobo, por volta das 15h.

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial, Boulos afirma que após usarem um menor de idade para provocar a equipe de sua campanha, candidatos do MBL o acusaram falsamente à Polícia Militar de uma agressão inexistente por parte do líder sem-teto.

A assessoria do candidato informou que, em seguida, quatro policiais militares abordaram Boulos após serem provocados pelos candidatos do MBL. Diante da recusa do candidato em ser detido ilegalmente, os policiais agrediram fisicamente militantes de esquerda e usaram gás de pimenta.

"Os policiais foram instrumentalizados por candidatos de direita para me constranger e gerar um fato político favorável aos bolsonaristas", afirma Boulos. "Isso é um absurdo completo e mostra a gravidade do momento que estamos vivendo", relata Boulos.

A tentativa de prisão ilegal gerou um impasse que durou cerca de 30 minutos, e foi solucionado após a intervenção de advogados que observaram a confusão, os criminalistas Ariel de Castro Alves e Augusto de Arruda Botelho.

“Por lei, a Polícia Militar só pode efetuar prisões em flagrante, o que não aconteceu pelo simples fato de que não houve agressão por parte do candidato”, afirma a assessoria do candidato.

A defesa de Boulos lembra, ainda, que a ação dos policiais viola o artigo 236 do Código Eleitoral, que dá imunidade a todos os candidatos por 15 dias antes da data da votação.

