Polícia interrompe "baladão" clandestino com 500 pessoas em SP

247 - A Polícia Civil interrompeu uma festa com cerca de 500 pessoas na região do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, na madrugada deste sábado (13), em meio ao novo pico da pandemia de coronavírus. Festas e aglomerações estão proibidas em todo o estado de São Paulo. A informação é do portal G1.

O organizador da balada clandestina, na Estrada de Itapecerica, foi levado para a unidade do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), no Centro da capital, para prestar depoimento.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.